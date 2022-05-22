В России за сутки госпитализировали 1054 человека с COVID-19

В России за сутки были госпитализированы 1054 человека с COVID-19, накануне в больницы попал 1971 заболевший.

Об этом сообщили в оперативном штабе.

Всего за 24 часа выявлено 4710 случаев инфицирования коронавирусом. Днём ранее зафиксировали 5034 заболевших.

За сутки умерли 80 человек с COVID-19. Накануне скончались 102 пациента.

Также за сутки выздоровели 5814 человек, накануне — 6288.

Как сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, значимого роста заболеваемости коронавирусом в России в ближайшее время не ожидается.

Иммунолог, аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.