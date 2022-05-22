В России за сутки госпитализировали 1054 человека с COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщили в оперативном штабе.
Всего за 24 часа выявлено 4710 случаев инфицирования коронавирусом. Днём ранее зафиксировали 5034 заболевших.
За сутки умерли 80 человек с COVID-19. Накануне скончались 102 пациента.
Также за сутки выздоровели 5814 человек, накануне — 6288.
Как сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, значимого роста заболеваемости коронавирусом в России в ближайшее время не ожидается.
Иммунолог, аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.