В Роспотребнадзоре заявили, что не ожидают роста заболеваемости COVID-19 в ближайшее время

Значимого роста заболеваемости коронавирусом в России в ближайшее время не ожидается. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«В ближайшее время какого-либо существенного подъёма заболеваемости COVID-19 с большой долей вероятности не будет, так как сейчас большинство наших граждан уже так или иначе приобрели защиту против SARS-CoV-2 благодаря вакцинации или перенесённому заболеванию», — приводит её слова РИА Новости.

Пшеничная также напомнила о необходимости ревакцинации.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила появление в России новых штаммов коронавирусной инфекции.

Врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ» в беседе с URA.RU высказал мнение, что COVID-19 не может стать сезонным, как грипп и ОРВИ, из-за своей высокой патогенности.