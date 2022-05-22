«Ведомости»: в России планируют ввести новый порядок платежей по лицензионным контрактам

Власти России планируют ввести новый временный порядок по исполнению обязательств по лицензионным контрактам перед правообладателями из недружественных стран.

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, согласно задумке, физлицам и юрлицам в России, а также органам власти и организациям с лицензионными контрактами с правообладателями из недружественных государств предстоит выполнять платежи на рублёвые счета в банках России.

Соответствующим образом предполагается также рассчитываться за объекты интеллектуальной собственности, использование которых заграничные правообладатели запретили на территории страны на фоне проводимой спецоперации на Украине.

«Таким образом... обязательства российскими лицензиатами перед партнёрами из недружественных стран будут считаться исполненными», — заявили собеседники издания.

Предполагается, что соответствующие меры позволят не нарушать прав лицензиаров и выплачивать им денежные вознаграждения.

Соответствующий порядок предлагается использовать до отмены санкций и запретов на использование объектов интеллектуальной собственности.

В начале мая Министерство промышленности и торговли России утвердило перечень товаров, разрешённых для параллельного импорта в страну.

Россияне предложили разрешить им свободное, не требующее согласия правообладателей использование кино и музыки компаний, которые ушли с территории страны.