Мурашко призвал поддерживать инициативы по ограничению продаж алкоголя
- РИА Новости
Он отметил, что алкоголь в медицинской части является фактически токсическим ядом.
«Мы считаем, что эти инициативы нужно поддерживать и всячески их развивать», — цитирует его РИА Новости.
Таким образом он прокомментировал предложения ряда регионов о введении ограничений на продажу спиртного.
Также Мурашко отметил, что позитивный опыт в этом направлении есть уже у Забайкальского края и Якутии.
Ранее психиатр-нарколог, психотерапевт Алексей Магалиф в разговоре с URA.RU рассказал, что алкоголь в наибольшей степени противопоказан тем, кто страдает психическими расстройствами.