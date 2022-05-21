Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал поддерживать инициативы по ограничению продаж алкоголя.

Он отметил, что алкоголь в медицинской части является фактически токсическим ядом.

«Мы считаем, что эти инициативы нужно поддерживать и всячески их развивать», — цитирует его РИА Новости.

Таким образом он прокомментировал предложения ряда регионов о введении ограничений на продажу спиртного.

Также Мурашко отметил, что позитивный опыт в этом направлении есть уже у Забайкальского края и Якутии.

Ранее психиатр-нарколог, психотерапевт Алексей Магалиф в разговоре с URA.RU рассказал, что алкоголь в наибольшей степени противопоказан тем, кто страдает психическими расстройствами.