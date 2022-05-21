В России выделят деньги на возмещение кредитным организациям доходов по льготной ипотеке
- РИА Новости
«Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», — говорится в сообщении на сайте кабмина.
Отмечается, что проект распоряжения направлен на обеспечение возмещения кредитным и иным организациям недополученных доходов по жилищным (ипотечным) кредитам, выданным гражданам России в рамках льготных ипотечных программ «Льготная ипотека» и «Семейная ипотека».
Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее заявил, что российское правительство будет и дальше поддерживать льготные ипотечные программы.