В России выделят деньги на возмещение кредитным организациям доходов по льготной ипотеке

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Правительство России одобрило проект о выделении Минфину России средств для предоставления акционерному обществу «ДОМ.РФ» субсидий на возмещение кредитным организациям недополученных доходов по ипотечным кредитам.
В России выделят деньги на возмещение кредитным организациям доходов по льготной ипотеке
  • РИА Новости

«Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Отмечается, что проект распоряжения направлен на обеспечение возмещения кредитным и иным организациям недополученных доходов по жилищным (ипотечным) кредитам, выданным гражданам России в рамках льготных ипотечных программ «Льготная ипотека» и «Семейная ипотека».

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее заявил, что российское правительство будет и дальше поддерживать льготные ипотечные программы.

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