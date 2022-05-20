Психиатр Костюк прокомментировал сообщения о регионах — лидерах по потреблению антидепрессантов

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Главный психиатр Москвы Георгий Костюк прокомментировал сообщения о регионах — лидерах по потреблению антидепрессантов. Список возглавляет столица, далее следуют Санкт-Петербург и Московская область.
Психиатр Костюк прокомментировал сообщения о регионах — лидерах по потреблению антидепрессантов
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Об этом сообщает Life.ru.

«Если эта оценка была сделана по количеству применяемых антидепрессантов, то меня радует, что Москва именно так отличается от других регионов, потому что в нашей стране очень недовыявленные депрессивные состояния», — заявил Костюк в кулуарах фестиваля психопросвещения «PSYFEST 2022: весеннее обострение».

Он также отметил, что в крупных городах нереализованные амбиции жителей могут вызывать у них тревоги и стресс.

Как передавал сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу Центра развития перспективных технологий «Честный знак», каждый восьмой житель Москвы принимает препараты для терапии серьёзных депрессивных расстройств. В Петербурге и Подмосковье от депрессии лечится каждый девятый человек.

«Наименьшее количество потребителей таких препаратов было зафиксировано в Республике Тыва, где их принимает примерно один человек из 172, затем следует Чеченская Республика, где антидепрессанты принимает каждый 120-й», — говорится в материале.

Ранее врач-невролог Павел Хорошев рассказал, что приём антидепрессантов без консультации со специалистом может нанести вред человеку.

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