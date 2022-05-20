Вирусолог Альтштейн высказался о ситуации с оспой обезьян

Главный научный сотрудник Центра имени Гамалеи, вирусолог доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн высказался о ситуации с оспой обезьян.

«Сейчас мы имеем не совсем стандартную ситуацию, когда он появился в разных странах по одному-два случая. Конечно, могут быть ещё передачи, число больных может увеличиться, но я думаю, что природа вируса не изменилась», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

Как пояснил Альтштейн, такие вирусы меняются довольно слабо, в отличие, например, от коронавируса.

По словам эксперта, эпидемию вирус оспы обезьян вызвать не может.

«Но это совсем не натуральная оспа, и эпидемических возможностей у этого вируса нет», — подчеркнул он в беседе с Пятым каналом.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что центр «Вектор» создал тест-систему для быстрого выявления оспы обезьян.