Офтальмолог Борисова перечислила причины развития близорукости

Врач-офтальмолог Видновской районной клинической больницы Наталья Борисова назвала возможные причины развития близорукости — самой распространённой проблемы со зрением.

«Главная причина пагубного влияния на зрение — это слишком близкое расположение экрана гаджета к глазам, из-за чего возникает перенапряжение», — сказала врач в беседе с Общественной службой новостей.

В выходные и после работы врач порекомендовала больше времени проводить на улице, убрав сотовый телефон.

В качестве профилактики во время работы за монитором Борисова посоветовала делать гимнастику для глаз, а также использовать специальные антибликовые очки и увлажняющие капли.

Ранее офтальмолог и эксперт комитета по охране здоровья Госдумы Татьяна Шилова в беседе с URA.RU рассказала о противопоказаниях к ношению контактных линз.