Офтальмолог Борисова перечислила причины развития близорукости

Короткая ссылка
Врач-офтальмолог Видновской районной клинической больницы Наталья Борисова назвала возможные причины развития близорукости — самой распространённой проблемы со зрением.
Офтальмолог Борисова перечислила причины развития близорукости
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

«Главная причина пагубного влияния на зрение — это слишком близкое расположение экрана гаджета к глазам, из-за чего возникает перенапряжение», — сказала врач в беседе с Общественной службой новостей.

В выходные и после работы врач порекомендовала больше времени проводить на улице, убрав сотовый телефон.

В качестве профилактики во время работы за монитором Борисова посоветовала делать гимнастику для глаз, а также использовать специальные антибликовые очки и увлажняющие капли. 

Ранее офтальмолог и эксперт комитета по охране здоровья Госдумы Татьяна Шилова в беседе с URA.RU рассказала о противопоказаниях к ношению контактных линз.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить