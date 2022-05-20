В Ставропольском крае прокомментировали ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19

Короткая ссылка
В Ставропольском крае снизилось число коек в ковидных госпиталях — с 570 в начале мая до 353 в настоящее время. Свободными остаются 30% мест.
В Ставропольском крае прокомментировали ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19
  • Gettyimages.ru
  • © Cavan Images

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.

Как отметил глава региона, эпидемиологическая ситуация с каждым днём улучшается.

За минувшие сутки в крае выявили 54 случая COVID-19, выздоровели 45 человек.

Также стало известно, что в Крыму зарегистрировали 41 случай коронавируса. С начала пандемии в республике заболели 182 616 жителей, передаёт РИА Новости Крым со ссылкой на региональный Минздрав.

«За истекшие сутки госпитализированы десять пациентов, за всё время на стационарном лечении находились 58 722 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 56, за весь период — 175 366», — отметили в ведомстве.

Ранее врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», высказал мнение, что COVID-19 не может стать сезонным, как грипп и ОРВИ, из-за своей высокой патогенности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить