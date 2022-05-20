В Ленобласти зафиксировали 57 случаев COVID-19 за сутки

В Ленинградской области зафиксировали 57 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Больше всего заболевших — во Всеволожском и Гатчинском районах (14 и 9 соответственно).

Выздоровели за минувшие 24 часа 23 жителя.

В целом в России за сутки выявили 5089 случаев коронавируса, передаёт Newinform.

Ранее врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», высказал мнение, что COVID-19 не может стать сезонным, как грипп и ОРВИ, из-за своей высокой патогенности.