В Челябинской области зарегистрировали 122 случая COVID-19 за сутки

В Челябинской области зарегистрировали 122 случая COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает интернет-издание argumenti.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

На 20 мая в регионе переносят коронавирус 1880 человек. Вылечились за минувшие 24 часа 122 жителя.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге выявили 357 случаев COVID-19 за сутки, передают «Невские новости» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. Выздоровели 473 человека.

Ранее врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», высказал мнение, что COVID-19 не может стать сезонным, как грипп и ОРВИ, из-за своей высокой патогенности.