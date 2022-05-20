В России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу составил 36,8%

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В России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу составил 36,8%. Это следует из данных за 20 мая, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф.
В России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу составил 36,8%
  • Gettyimages.ru
  • © Casarsa

«Коллективный иммунитет — 36,8%», — сообщается на портале.

Полную вакцинацию от коронавируса в России прошли более 87,3 млн человек.

Ранее в оперативном штабе сообщили, что за сутки в России госпитализирован 2081 человек с COVID-19, накануне — 2117.

Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в разговоре с Общественной службой новостей рассказал, стоит ли ожидать новой волны эпидемии коронавируса в ближайшее время.

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