В России за сутки госпитализирован 2081 человек с COVID-19
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Об этом сообщили в оперативном штабе.
Всего за 24 часа выявлено 5089 случаев инфицирования коронавирусом. Днём ранее зафиксировали 4927 заболевших.
За сутки умерли 96 человек с COVID-19. Накануне скончались 97 пациентов.
Также за сутки выздоровели 6173 человека, накануне — 5952.
Как сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, значимого роста заболеваемости коронавирусом в России в ближайшее время не ожидается.