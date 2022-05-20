В России за сутки госпитализирован 2081 человек с COVID-19, накануне в больницы попали 2117 заболевших.

Об этом сообщили в оперативном штабе.

Всего за 24 часа выявлено 5089 случаев инфицирования коронавирусом. Днём ранее зафиксировали 4927 заболевших.

За сутки умерли 96 человек с COVID-19. Накануне скончались 97 пациентов.

Также за сутки выздоровели 6173 человека, накануне — 5952.

Как сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, значимого роста заболеваемости коронавирусом в России в ближайшее время не ожидается.