В Удмуртии выявили 40 случаев COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 40 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

В поликлиниках наблюдаются 2657 пациентов, в ковидных стационарах — 121 пациент в состоянии средней тяжести, 18 в тяжёлом.

Выздоровели за минувшие 24 часа 40 жителей.

Также стало известно, что в Приморском крае продолжает сокращаться коечный фонд для пациентов с коронавирусом. В настоящее время в больницах осталось 590 коек для таких заболевших, передаёт vostokmedia.com.

По последним данным, с начала пандемии в регионе зарегистрировано 174 829 случаев COVID-19, в том числе 32 за последние сутки. Выздоровели 172 415 человек (+45).

Ранее врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», высказал мнение, что COVID-19 не может стать сезонным, как грипп и ОРВИ, из-за своей высокой патогенности.