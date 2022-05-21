Нейрофизиолог Конышев рассказал, как запоминать большие объёмы информации

Эксперт рабочей группы НТИ «Нейронет» (NeuroNet), генеральный директор «Нейроботикс» Владимир Конышев рассказал в беседе с RT, как запоминать большие объёмы информации.

Он отметил, что при работе с большими объёмами информации важен формат их подачи и изучения. Наилучший — мультимодальность — с помощью слуха, зрения и движений.

«Именно такая система используется для обучения детей в школах. Например, сначала учитель говорит детям, что они будут изучать букву А, затем он на доске мелом прописывает букву А, показывает, как она выглядит, а после дети берут ручки и начинают её писать в тетрадях. Кроме того, немаловажна эмоциональная подача материала. Информация, которая несёт и вызывает эмоции, будет запоминаться лучше», — отметил эксперт.

Помимо этого, чтобы запомнить большой объём информации, необходимо повторять изученное. Если материал, например, изучается в утренние или дневные часы, то повторять его стоит вечером. Также важно полученную информацию обновить в памяти через две недели, подчеркнул нейрофизиолог.

«Повторение — это крайне важно. Так мы консолидируем память, меняем проводимость синаптических связей, и тогда они необратимо меняют свои свойства. Иначе во время сна забудем, что узнали днём. Информацию, которая не повторяется, мозг просто стирает из памяти за ненадобностью. Именно поэтому, кстати, в школе есть домашние задания и контрольные», — заключил Конышев.

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