Психолог Дмитриева назвала способ достигать поставленных целей

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Клинический психолог, семейный психотерапевт Анна Дмитриева рассказала, как правильно планировать цели и достигать их.
Психолог Дмитриева назвала способ достигать поставленных целей
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«Когда мы желаем получить что-то определённое, наш мозг сосредотачивается на поиске путей достижения. Если вы хотите реализовать некие задачи, то воспользуйтесь ресурсами по бессознательному поиску возможностей их осуществления, то есть как минимум составьте список дел», — посоветовала она в беседе с «Москвой 24».

Завершение каждой задачи Дмитриева советует отмечать в своём списке.

Бессознательно это воспринимается как похвала самому себе, что становится хорошей мотивацией к дальнейшим действиям, считает она.

Ранее психолог, доцент кафедры социальной психологии Санкт-Петербургского государственного университета Татьяна Яничева в беседе с ФАН рассказала, как побороть предновогодний стресс.

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