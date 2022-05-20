Диетолог Богданова рассказала, кому противопоказано молоко

Клинический психолог по расстройствам пищевого поведения, диетолог-консультант, нутрициолог Зоя Богданова рассказала, что в некоторых случаях молоко способно принести не только пользу, но и вред.

В частности, оно может стать причиной появления прыщей, отметила она в разговоре с «Москвой 24».

По её словам, у людей с высоким уровнем инсулина или непереносимостью лактозы употребление молока может вызывать снижение иммунитета, спровоцировать появление воспалительных процессов.

Кроме того, в большом количестве молоко опасно для мужчин, у которых имеется дефицит витамина D, поскольку злоупотребление этим продуктом приводит к ещё большему понижению данного элемента в организме.

«Низкий уровень витамина D может в том числе являться патогенным фактором возникновения онкологии простаты. Но молоко здесь может повлиять только в случае невероятно большого количества употребления молочных продуктов и критически низкого витамина D», — сказала Зоя Богданова.

Ранее член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефёдова в беседе с Nation News рассказала, сколько яиц нужно есть в день для пользы организму.