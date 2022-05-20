Терапевт Гребнева назвала причины боли в спине
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Причин боли в спине может быть огромное множество, сказала специалист в разговоре с «Известиями».
«Это последствия травм, растяжения связок и мышц из-за большой нагрузки, патологии позвоночника, сужение позвоночного канала, болезни суставов и даже обменные нарушения. Кроме того, провоцировать боли могут малоподвижный образ жизни, избыточный вес и переохлаждения», — сказала Юлия Гребнева.
При этом она подчеркнула, что для диагностики серьёзных заболеваний следует изучить все симптомы и обратиться к неврологу или терапевту.
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