Терапевт Гребнева назвала причины боли в спине

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Врач-терапевт Юлия Гребнева рассказала, что боль в спине может являться, помимо прочего, следствием хронического стресса или психологических проблем.
Терапевт Гребнева назвала причины боли в спине
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  • © gilaxia

Причин боли в спине может быть огромное множество, сказала специалист в разговоре с «Известиями».

«Это последствия травм, растяжения связок и мышц из-за большой нагрузки, патологии позвоночника, сужение позвоночного канала, болезни суставов и даже обменные нарушения. Кроме того, провоцировать боли могут малоподвижный образ жизни, избыточный вес и переохлаждения», — сказала Юлия Гребнева.

При этом она подчеркнула, что для диагностики серьёзных заболеваний следует изучить все симптомы и обратиться к неврологу или терапевту.

Ранее эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев в разговоре с URA.RU назвал одну из причин масштабного распространения в мире ожирения.

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