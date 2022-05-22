Терапевт Лисина рассказала об особенностях тренировок после перенесённого коронавируса
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Например, как подчеркнула специалист, дозированные физические нагрузки на свежем воздухе являются важнейшим компонентом реабилитации пациентов после COVID-19.
«Физические занятия обеспечивают адекватную вентиляцию лёгочной ткани, что необходимо для разрешения воспалительных изменений. У пациента важно сформировать правильный паттерн дыхания во время физической нагрузки: длинный, постепенный глубокий вдох и длинный равномерный выдох», — рассказала врач.
Также, по её словам, предпочтение после COVID-19 отдаётся пешей ходьбе в своём темпе с эпизодами кратковременного увеличения темпа ходьбы.
Кроме того, физические нагрузки позитивно влияют на обмен глюкозы, способствуя снижению её уровня в крови, что важно для пациентов с диабетом и предиабетом, напомнила врач.
«При этом наличие лишнего веса, сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний дыхательной системы определяют предпочтительность длительных монотонных нагрузок на свежем воздухе — ходьбы в быстром темпе, скандинавской ходьбы. Силовые нагрузки с рывковым поднятием тяжести нежелательны при патологии позвоночника — грыжи позвоночника со сдавлением нервного корешка», — рассказала эксперт.
Она добавила, что пациентам с патологией опорно-двигательного аппарата особое внимание необходимо уделить занятиям спортом в комфортной обуви с желательным исключением прыжковой нагрузки.
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