Терапевт Лисина рассказала об особенностях тренировок после перенесённого коронавируса

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Анастасия Румянцева
Врач-терапевт Клинического госпиталя на Яузе ГК «Медскан» Мария Лисина отметила в беседе с RT, что с наступлением тепла многие начинают активные занятия спортом на свежем воздухе, но вид и объём физических нагрузок определяются не только желанием человека, но и его возрастом, наличием того или иного перечня заболеваний.
Терапевт Лисина рассказала об особенностях тренировок после перенесённого коронавируса
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Например, как подчеркнула специалист, дозированные физические нагрузки на свежем воздухе являются важнейшим компонентом реабилитации пациентов после COVID-19.

«Физические занятия обеспечивают адекватную вентиляцию лёгочной ткани, что необходимо для разрешения воспалительных изменений. У пациента важно сформировать правильный паттерн дыхания во время физической нагрузки: длинный, постепенный глубокий вдох и длинный равномерный выдох», — рассказала врач.

Также, по её словам, предпочтение после COVID-19 отдаётся пешей ходьбе в своём темпе с эпизодами кратковременного увеличения темпа ходьбы.

Кроме того, физические нагрузки позитивно влияют на обмен глюкозы, способствуя снижению её уровня в крови, что важно для пациентов с диабетом и предиабетом, напомнила врач.

«При этом наличие лишнего веса, сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний дыхательной системы определяют предпочтительность длительных монотонных нагрузок на свежем воздухе — ходьбы в быстром темпе, скандинавской ходьбы. Силовые нагрузки с рывковым поднятием тяжести нежелательны при патологии позвоночника — грыжи позвоночника со сдавлением нервного корешка», — рассказала эксперт.

Она добавила, что пациентам с патологией опорно-двигательного аппарата особое внимание необходимо уделить занятиям спортом в комфортной обуви с желательным исключением прыжковой нагрузки. 

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