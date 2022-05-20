Профилактолог Токарев перечислил причины утренней сонливости

Главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев рассказал, что постоянная сонливость по утрам может оказаться признаком ряда нарушений в работе щитовидной железы и других болезней эндокринной, сердечно-сосудистой системы или головного мозга.

Об этом он рассказал в беседе с URA.RU.

«Причиной постоянной сонливости по утрам могут быть нарушения со стороны эндокринной, сердечно-сосудистой, центральной нервной системы, начиная с шейного остеохондроза, при котором возникают сбои в кровообращении, и заканчивая проблемами головного мозга. Нередко причиной этого явления могут стать и заболевания щитовидной железы, и расстройства гликемического обмена — преддиабет. При нём нарушение чувствительности к инсулину сопровождается слабостью и повышенной сонливостью», — сказал Сергей Токарев.

Он подчеркнул, что при заболевании щитовидной железы анализы вначале могут быть хорошими, однако утренняя сонливость в совокупности с раздражительностью, повышенным аппетитом, увеличением массы тела — это признаки проблемы, которые проявляются на ранних стадиях. Поэтому стоит обратиться к специалисту и пройти обследование, советует профилактолог.

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