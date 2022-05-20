В Роспотребнадзоре допустили подъём заболеваемости коронавирусом в России осенью

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Подъём заболеваемости коронавирусом возможен в России осенью. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«В связи с тем что COVID-19 всё больше и больше приобретает черты сезонной инфекции, то эпидемический процесс SARS-CoV2 также может активизироваться осенью», — приводит РИА Новости её слова.

Пшеничная подчеркнула, что осенью происходит подъём заболеваемости многими респираторными инфекциями, в том числе сезонными коронавирусами.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду, что пандемия коронавируса в России может закончиться в обозримом будущем, но сам COVID-19 не уйдёт.

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