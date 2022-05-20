Глава Роспотребнадзора Попова назвала коронавирус сезонной инфекцией

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирус можно отнести к сезонным острым респираторным вирусным инфекциям.

«Мы очень надеемся, что нам удастся сказать — и у нас не будет оснований для чего-либо другого — что сезон острых респираторных вирусных инфекций, к которым сегодня уже вполне можно отнести и новый коронавирус, заканчивается», — приводит ТАСС её слова.

Попова добавила, что снижение заболеваемости COVID-19 наблюдается в России на протяжении 13 недель.

Также глава Роспотребнадзора выразила надежду, что пандемия коронавируса в России может закончиться в обозримом будущем, но сам COVID-19 не уйдёт.