Глава Роспотребнадзора Попова назвала коронавирус сезонной инфекцией

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирус можно отнести к сезонным острым респираторным вирусным инфекциям.

«Мы очень надеемся, что нам удастся сказать — и у нас не будет оснований для чего-либо другого — что сезон острых респираторных вирусных инфекций, к которым сегодня уже вполне можно отнести и новый коронавирус, заканчивается», — приводит ТАСС её слова.

Попова добавила, что снижение заболеваемости COVID-19 наблюдается в России на протяжении 13 недель.

Также глава Роспотребнадзора выразила надежду, что пандемия коронавируса в России может закончиться в обозримом будущем, но сам COVID-19 не уйдёт.

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