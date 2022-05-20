Глава Роспотребнадзора Попова выразила надежду на скорое завершение пандемии коронавируса
«Мы надеемся, что да (пандемия COVID-19 завершится. — RT)», — приводит ТАСС её ответ на вопрос о перспективах развития ситуации с коронавирусом.
Попова добавила, что Роспотребнадзор рассчитывает именно на конец пандемии, но не на полный уход COVID-19.
«Вирус останется, он есть, он присутствует сегодня. И сегодня у кого-то из тех, кто нас видит и слышит, есть знакомые и родственники, которые болеют. Поэтому говорить о том, что вирус уйдёт, — нет», — добавила глава службы.
Попова назвала совершенно очевидным, что коронавирус останется в России «надолго, если не навсегда».
Ранее ФАН со ссылкой на заявление Роспотребнадзора сообщило об отмене всех антиковидных ограничений в детских лагерях России.