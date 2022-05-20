Глава Роспотребнадзора Попова выразила надежду на скорое завершение пандемии коронавируса

Короткая ссылка
Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду, что пандемия коронавируса в России может закончиться в обозримом будущем, но сам COVID-19 не уйдёт.

«Мы надеемся, что да (пандемия COVID-19 завершится. — RT)», — приводит ТАСС её ответ на вопрос о перспективах развития ситуации с коронавирусом.

Попова добавила, что Роспотребнадзор рассчитывает именно на конец пандемии, но не на полный уход COVID-19.

«Вирус останется, он есть, он присутствует сегодня. И сегодня у кого-то из тех, кто нас видит и слышит, есть знакомые и родственники, которые болеют. Поэтому говорить о том, что вирус уйдёт, — нет», — добавила глава службы.

Попова назвала совершенно очевидным, что коронавирус останется в России «надолго, если не навсегда».

Ранее ФАН со ссылкой на заявление Роспотребнадзора сообщило об отмене всех антиковидных ограничений в детских лагерях России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить