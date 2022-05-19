В Ульяновской области зарегистрировали 38 случаев COVID-19 за сутки

В Ульяновской области зарегистрировали 38 случаев COVID-19 за последние сутки. Выписаны 65 жителей.

Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло почти 202,5 тыс., выздоровевших — 196,8 тыс.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге за минувшие 24 часа выявили 352 случая коронавируса, передают «Невские новости» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии в городе заболели более 1,5 млн человек. Выздоровели 1,4 млн, включая 489 за последние сутки.

Ранее врач-иммунолог Николай Крючков, кандидат медицинских наук, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», высказал мнение, что COVID-19 не может стать сезонным, как грипп и ОРВИ, из-за своей высокой патогенности.