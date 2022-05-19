В Тюменской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

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Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо прокомментировала ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в Тюменской области.
В Тюменской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
  • Gettyimages.ru
  • © FatCamera

Об этом сообщает megatyumen.ru.

С начала пандемии в регионе зарегистрировали более 191 тыс. случаев коронавируса. Пик, почти 63 тыс., пришёлся на февраль 2021 года.

Наибольшее число заболевших выявили 5 февраля 2021 года, наименьшее — 16 мая того же года.

«Огромную роль в снижении роста заболеваемости играет безусловное исполнение санитарно-эпидемиологических требований хозяйствующими субъектами и гражданами, своевременность введения ограничительных мер и гигиеническое воспитание населения», — отметила Шарухо.

В целом в России за последние сутки выявили 4927 случаев COVID-19, передаёт «Утро.ру».

Ранее врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», высказал мнение, что COVID-19 не может стать сезонным, как грипп и ОРВИ, из-за своей высокой патогенности.

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