В Татарстане подтвердили 179 случаев COVID-19 за сутки

В Татарстане подтвердили 179 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 148 308 жителей. Выздоровели за минувшие 24 часа 163 человека, всего — 143 489.

В целом за сутки в России зарегистрировали 4927 случаев коронавируса, передаёт Newinform.

Ранее врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», высказал мнение, что COVID-19 не может стать сезонным, как грипп и ОРВИ, из-за своей высокой патогенности.