В Пермском крае зарегистрировали 87 случаев COVID-19 за сутки

В Пермском крае зарегистрировали 87 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на Роспотребнадзор.

В частности, в Перми заболели 75 жителей. Общее число заболевших в регионе достигло 368 868.

В целом в России за минувшие сутки выявили 4927 случаев коронавируса за последние 24 часа, передаёт «ПолитЭксперт».

Ранее врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», высказал мнение, что COVID-19 не может стать сезонным, как грипп и ОРВИ, из-за своей высокой патогенности.