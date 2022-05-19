В Удмуртии выявили 38 случаев COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 38 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

В поликлиниках наблюдаются 2653 пациента, в ковидных центрах — 121 пациент в состоянии средней тяжести, 20 — в тяжёлом.

Выздоровели за минувшие 24 часа 38 жителей.

Также стало известно, что в Хабаровском крае продолжается вакцинация от коронавируса, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального правительства. В частности, прививку сделали более 1 тыс. подростков, а также свыше 200 тыс. жителей старше 60 лет.

Ранее врач-иммунолог Николай Крючков, кандидат медицинских наук, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», высказал мнение, что COVID-19 не может стать сезонным, как грипп и ОРВИ, из-за своей высокой патогенности.