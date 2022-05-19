Врач Чернышова назвала противопоказания для контрастного душа

Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что контрастный душ противопоказан при простуде и заболеваниях сердца.

«Резкий контраст, холодная вода, внезапно полившаяся на спину, шею или голову, может спровоцировать спазм коронарных сосудов. Если человек не делал ЭКГ и никогда не обследовался, ему хотя бы раз надо сходить к терапевту», — отметила врач в беседе с «Вечерней Москвой».

Абсолютным противопоказанием для контрастного душа является простуда, добавила эксперт.

При различных хронических заболеваниях контрастный душ можно принимать вне периода обострения в мягком варианте, уточнила Чернышова.

Ранее офтальмолог и эксперт комитета по охране здоровья Госдумы Татьяна Шилова в беседе с URA.RU рассказала о противопоказаниях к ношению контактных линз.