Врач Попова назвала важные препараты в дачной аптечке

Врач общей практики Лада Попова перечислила лекарственные средства, которые обязательно должны быть в дачной аптечке.

В беседе с Life.ru она рассказала, что на даче под рукой должны быть средства от ожогов, мази от мышечной боли, обезболивающие и жаропонижающие.

«На даче часто случаются травмы, порезы и ссадины. Поэтому хорошо при себе иметь средства для перевязки, пластыри, бинты, антибактериальную мазь (банеоцин, линкомициновая мазь), спрей-антисептик (мирамистин). А предварительно необходимо будет промыть ранку перекисью водорода», — добавила Попова.

Также она напомнила о важности противоаллергических средств (цетиризин, лоратадин, хлоропирамин) и лекарств для ЖКТ (сорбенты и солевые растворы).

Ранее клинический фармаколог Александр Эдигер в беседе с URA.RU рассказал о лекарствах, которые должны быть в домашней аптечке.