Психолог Дворкина назвала признаки адреналиновой зависимости
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В беседе с URA.RU она рассказала, что люди с такого рода зависимостью любят заниматься экстремальными видами спорта, водить транспорт с нарушением ПДД.
Для них может быть характерно саморазрушительное поведение, например, злоупотребление запрещёнными веществами, отношения с абьюзерами.
По словам Дворкиной, в таких случаях главное — чтобы человек с адреналиновой зависимостью осознавал свои действия и не подвергал опасности окружающих.
Ранее психиатр, главный врач психиатрической клиники «Госпитальная» Марчел Додица в беседе с ФАН перечислил симптомы нарушенного психоэмоционального состояния.