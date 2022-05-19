Психолог Дворкина назвала признаки адреналиновой зависимости

Клинический психолог, член Российского психологического общества Маргарита Дворкина предупредила о потенциальной опасности такого явления, как адреналиновая зависимость.

В беседе с URA.RU она рассказала, что люди с такого рода зависимостью любят заниматься экстремальными видами спорта, водить транспорт с нарушением ПДД.

Для них может быть характерно саморазрушительное поведение, например, злоупотребление запрещёнными веществами, отношения с абьюзерами.

По словам Дворкиной, в таких случаях главное — чтобы человек с адреналиновой зависимостью осознавал свои действия и не подвергал опасности окружающих.

Ранее психиатр, главный врач психиатрической клиники «Госпитальная» Марчел Додица в беседе с ФАН перечислил симптомы нарушенного психоэмоционального состояния.