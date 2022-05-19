Хирург Логвинов назвал порядок действий в случае ушиба

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Кандидат медицинских наук, хирург, травматолог-ортопед Алексей Логвинов дал совет, как действовать в случае ушиба.
Хирург Логвинов назвал порядок действий в случае ушиба
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«Первое, что нужно сделать, — создать покой, максимально иммобилизовать место ушиба. Это может быть эластичный бинт, ортезы, повязки. Обязательно прикладывать холод, но не на голую кожу, а через ткань, делая перерывы», — отметил он в беседе с радио Sputnik.

В случае, если речь идёт про простой синяк, можно использовать гепариновые мази, которые ускорят заживление.

Однако, по словам врача, всё-таки лучше обратиться за помощью к специалисту.

Ранее дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова в беседе с URA.RU перечислила факторы, способствующие развитию такого кожного заболевания, как себорейный дерматит.

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