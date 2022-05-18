Дерматолог Бондаренко рассказала, почему не стоит пить кофе во время еды

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Дерматолог Мария Бондаренко рассказала, почему не стоит пить кофе во время еды.
Дерматолог Бондаренко рассказала, почему не стоит пить кофе во время еды
  • Gettyimages.ru

«Если вы добавляете в кофе молоко или пьёте его с йогуртом, творогом, то вы мешаете всасыванию кальция», — заявила она в беседе с Пятым каналом.

По её словам, кофе также может мешать всасыванию цинка, который содержится в сыре, пшеничной муке, хлебобулочных изделиях и некоторых овощах.

Кроме того, из-за кофе во время еды в организм может не попасть железо.

«Кофе можно пить через час или более после основного приёма пищи», — добавила Бондаренко.

Ранее член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефёдова в беседе с Nation News рассказала, сколько яиц нужно есть в день для пользы организму.

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