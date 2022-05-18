Дерматолог Бондаренко рассказала, почему не стоит пить кофе во время еды
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«Если вы добавляете в кофе молоко или пьёте его с йогуртом, творогом, то вы мешаете всасыванию кальция», — заявила она в беседе с Пятым каналом.
По её словам, кофе также может мешать всасыванию цинка, который содержится в сыре, пшеничной муке, хлебобулочных изделиях и некоторых овощах.
Кроме того, из-за кофе во время еды в организм может не попасть железо.
«Кофе можно пить через час или более после основного приёма пищи», — добавила Бондаренко.
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