Специалист-токсиколог рассказал о том, что необходимо делать при укусе змеи

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Специалист-токсиколог Свердловского областного центра острых отравлений рассказал о том, какие меры необходимо предпринять при укусе змеи.
Специалист-токсиколог рассказал о том, что необходимо делать при укусе змеи
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«В отличие от расхожих мнений не надо накладывать никаких жгутов, высасывать яд и делать прочую чушь. Надо срочно ехать в больницу: чем раньше, тем лучше», — цитирует врача-токсиколога отделения реанимации URA.RU.

Кроме того, по словам эксперта, необходимо раздвигать траву палкой, гуляя в лесу.

«Если увидите змею, просто дайте ей проползти. Поверьте, гадюка боится вас больше, чем вы ее», — посоветовал врач.

Ранее в беседе с НСН старший научный сотрудник отдела молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марат Макенов рассказал, когда желательно прививаться от клещевых инфекций.

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