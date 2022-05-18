Диетолог Русакова рассказала о способных вызвать устойчивость к антибиотикам продуктах

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Врач-диетолог, член национальной ассоциации диетологов, нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова рассказала о продуктах, способных вызвать устойчивость к некоторым антибиотикам.
Диетолог Русакова рассказала о способных вызвать устойчивость к антибиотикам продуктах
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«В производстве молочных продуктов зачастую используют антибактериальные препараты, чтобы они не портились. В животноводстве — чтобы животные не болели. Из-за этого может развиться устойчивость к антибиотикам», — заявила она в беседе с URA.RU.

По её словам, это относится и к курице, и к мясу, если не были соблюдены существующие стандарты.

Ранее член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефёдова в беседе с Nation News рассказала, сколько яиц нужно есть в день для пользы организму.

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