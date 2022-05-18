Иммунолог Логина рассказала о проявлениях аллергии на пыльцу

Надежда Логина, иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук, рассказала о проявлениях аллергии на пыльцу.

«Аллергия проявляется в виде зуда глаз, жжения, слезотечения, заложенности носа, обильных слизистых выделений из носа. Могут появиться кожные высыпания в виде крапивницы или дерматита», — заявила она в беседе с радио Sputnik.

По её словам, в тяжёлых случаях возможны приступы аллергической весенней или пыльцевой бронхиальной астмы.

Как отметила Логина, во время обострения аллергии необходимо чаще проводить влажную уборку, закрывать окна, а также обратиться к специалисту для подбора антигистаминного препарата.

«Аллергические заболевания сейчас активно и хорошо лечатся», — напомнила она.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News дала рекомендации по питанию весной.