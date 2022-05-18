В Иркутской области зафиксировали 89 случаев COVID-19 за сутки

В Иркутской области зафиксировали 89 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 293 038.

«Лечение в больницах проходят 340 пациентов с диагнозом COVID-19, что меньше на 17 человек по сравнению с предыдущим днём. За сутки с болезнью справились 62 жителя области, с начала пандемии — 288 509», — отметили в штабе.

Также стало известно, что в настоящее время в Татарстане работают 18 временных инфекционных госпиталей для пациентов с коронавирусом, передаёт «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Вакцинацию с 23 апреля прошли 17 385 жителей республики. Всего к настоящему времени привиты 2 536 404 человека.

Ранее врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», высказал мнение, что COVID-19 не может стать сезонным, как грипп и ОРВИ, из-за своей высокой патогенности.