В Кемеровской области подтвердили 80 случаев COVID-19 за сутки

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В Кемеровской области подтвердили 80 случаев COVID-19 за последние сутки. Выздоровели 42 жителя.
В Кемеровской области подтвердили 80 случаев COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по коронавирусу.

С начала пандемии в регионе заболели 163 318 человек, вылечился 159 771.

Также стало известно, что в Татарстане в настоящее время не обсуждают вопрос отмены масочного режима, передаёт «Реальное время» со ссылкой на заместителя премьер-министра республики, главу регионального оперштаба Лейлу Фазлееву.

Как отметила Фазлеева, обязательное ношение масок могут отменить при показателях снижения заболеваемости.

Ранее врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», высказал мнение, что COVID-19 не может стать сезонным, как грипп и ОРВИ, из-за своей высокой патогенности.

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