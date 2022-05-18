В Астраханской области зарегистрировали 36 случаев COVID-19 за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на сайт региональной администрации.
Общее число заболевших в регионе достигло 116 715.
На лечении в ковидных госпиталях находятся 132 пациента. Свободно 20% коечного фонда. Амбулаторно лечатся 482 жителя.
Также стало известно, что в Татарстане прививку от COVID-19 сделали 4989 подростков, завершили иммунизацию 2823, передаёт «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
Ранее врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», высказал мнение, что COVID-19 не может стать сезонным, как грипп и ОРВИ, из-за своей высокой патогенности.