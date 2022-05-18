В Удмуртии выявили 39 случаев COVID-19 за сутки

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В Удмуртии выявили 39 случаев COVID-19 за последние сутки.
В Удмуртии выявили 39 случаев COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

В поликлиниках наблюдаются 2644 пациента, в ковидных центрах — 129 пациентов в состоянии средней тяжести, 19 — в тяжёлом.

Выздоровели за минувшие 24 часа 40 жителей.

Также стало известно, что Тюменская область вошла в топ-15 субъектов по числу проведённых исследований на коронавирус на 100 тыс. населения. Регион занял пятое место. Лидируют Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва, Санкт-Петербург и Мурманская область.

С начала пандемии в Тюменской области провели 4 306 818 тестирований, с начала 2022 года — более 850 тыс., передаёт «Вслух.ру» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Ранее врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», высказал мнение, что COVID-19 не может стать сезонным, как грипп и ОРВИ, из-за своей высокой патогенности.

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