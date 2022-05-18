Ростуризм запускает программу бесплатных экскурсионных поездок для школьников

Ростуризм запускает программу школьных культурно-познавательных поездок.

Об этом сообщает Интерфакс.

«В этом году впервые запускается программа коротких школьных культурно-познавательных поездок, и уже в этом году 100 тыс. школьников из 18 регионов, которые захотели участвовать в проекте, отправятся в поездки по интересным экскурсионным программам с возможностью познакомиться с историей и культурой родного края и соседнего региона», — сказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова на «Правительственном часе» в Госдуме.

Отмечается, что в текущем году на программу будет выделено 500 млн рублей, в последующие — по 1,5 млрд рублей.

Ранее глава Ростуризма сообщила, что программа туристического кешбэка на треть увеличила спрос на круизы.