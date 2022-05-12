Глава Ростуризма: программа туристического кешбэка на треть увеличила спрос на круизы

Круизные компании на треть увеличили продажи с начала работы программы туристического кешбэка, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Как сообщает «Парламентская газета», об этом она заявила на заседании Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры.

«Сами круизные компании говорят, что программа туристического кешбэка за пару лет просто кратно подняла интерес к круизному туризму. Они на 30% увеличили свои продажи в период работы туристического кешбэка», — заявила Догузова.

Ранее основатель и генеральный директор Russia Discovery Вадим Мамонтов беседе с НСН дал советы по организации путешествий.