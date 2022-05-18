В Кремле прокомментировали участие Путина в ПМЭФ в июне

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Президент России Владимир Путин планирует выступить на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 17 июня в очном формате.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Пока мы готовимся к тому, что он (Владимир Путин. — RT) очно будет принимать участие в главной сессии, главной дискуссии питерского форума. Какие ещё будут встречи — будем смотреть по ситуации, но подготовка сейчас идёт, она вступает в финальную стадию», — приводит его слова ТАСС.

Песков отметил, что выступление Путина на форуме по традиции будет весьма содержательным.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о намерении приехать во главе казахстанской делегации на Петербургский международный экономический форум в июне.

Юбилейный, 25-й Петербургский международный экономический форум в 2022 году состоится 15—18 июня. Страной — гостем форума станет Египет.

Как сообщал сайт kp.ru, участниками Петербургского международного экономического форума в 2022 году станут более 500 российских компаний, представляющих свыше 65 отраслей.

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