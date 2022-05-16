Президент Казахстана Токаев заявил о намерении приехать на ПМЭФ в июне

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о намерении приехать во главе казахстанской делегации на Петербургский международный экономический форум в июне.

Об этом президент Казахстана сказал в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

«Я сам планирую по вашему приглашению принять участие в Петербургском экономическом форуме 17 июня», — сказал Токаев.

Также он заявил, что казахстанская делегация планирует участвовать в крупной промышленной выставке в начале июля в Екатеринбурге.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что участниками Петербургского международного экономического форума в 2022 году станут более 500 российских компаний, представляющих свыше 65 отраслей.