Президент Казахстана Токаев заявил о намерении приехать на ПМЭФ в июне

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о намерении приехать во главе казахстанской делегации на Петербургский международный экономический форум в июне.
Президент Казахстана Токаев заявил о намерении приехать на ПМЭФ в июне
  • kremlin.ru

Об этом президент Казахстана сказал в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

«Я сам планирую по вашему приглашению принять участие в Петербургском экономическом форуме 17 июня», — сказал Токаев. 

Также он заявил, что казахстанская делегация планирует участвовать в крупной промышленной выставке в начале июля в Екатеринбурге.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что участниками Петербургского международного экономического форума в 2022 году станут более 500 российских компаний, представляющих свыше 65 отраслей.

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