Петербургский международный экономический форум в 2022 году пройдёт 15—18 июня
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении на сайте Росконгресса.
«Мы видим высокий уровень интереса международного сообщества к таким площадкам диалога. Уже сегодня целый ряд стран выразили заинтересованность в участии своих представительных делегаций в ПМЭФ-2022», — отметил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков.
Ранее стало известно, что международный форум Buy in Moscow пройдёт 8 октября.