Петербургский международный экономический форум в 2022 году пройдёт 15—18 июня

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Юбилейный 25-й Петербургский международный экономический форум состоится 15—18 июня. Страной — гостем форума в 2022 году станет Египет.
Петербургский международный экономический форум в 2022 году пройдёт 15—18 июня
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении на сайте Росконгресса.

«Мы видим высокий уровень интереса международного сообщества к таким площадкам диалога. Уже сегодня целый ряд стран выразили заинтересованность в участии своих представительных делегаций в ПМЭФ-2022», — отметил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Ранее стало известно, что международный форум Buy in Moscow пройдёт 8 октября.

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