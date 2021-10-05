Петербургский международный экономический форум в 2022 году пройдёт 15—18 июня

Юбилейный 25-й Петербургский международный экономический форум состоится 15—18 июня. Страной — гостем форума в 2022 году станет Египет.

Об этом говорится в сообщении на сайте Росконгресса.

«Мы видим высокий уровень интереса международного сообщества к таким площадкам диалога. Уже сегодня целый ряд стран выразили заинтересованность в участии своих представительных делегаций в ПМЭФ-2022», — отметил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Ранее стало известно, что международный форум Buy in Moscow пройдёт 8 октября.