Международный форум Buy in Moscow пройдёт 8 октября

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Международный форум Buy in Moscow состоится 8 октября в российской столице.
Международный форум Buy in Moscow пройдёт 8 октября
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает НСН.

Как заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, столица — ключевая точка выхода российских компаний на внешние рынки.

«Мы находимся в постоянном общении с московскими экспортёрами, проводим для них телемосты с зарубежными странами для нахождения точек соприкосновения, стратегические сессии, направленные на обсуждение проблем и барьеров», — отметил он.

Организатор форума — Центр поддержки экспорта «Моспром». Принять участие в мероприятии можно и в очном формате, и в формате онлайн.

Ранее телеканал «360» сообщал, что экспорт подмосковной продукции вырос на 41,5% за первую половину 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

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