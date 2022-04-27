На ПМЭФ обсудят рынок газа, азиатский вектор в экономике и продовольственную безопасность

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На Петербургском международном экономическом форуме в 2022 году будет обсуждаться ситуация на мировом рынке газа, азиатский вектор в экономике и продовольственная безопасность. Об этом свидетельствует программа форума, опубликованная фондом «Росконгресс».
На ПМЭФ обсудят рынок газа, азиатский вектор в экономике и продовольственную безопасность
  • © ПМЭФ

25-й ПМЭФ пройдёт в Санкт-Петербурге 15—18 июня.

В рамках трека «Новый экономический порядок: отвечая на вызовы времени» среди обсуждаемых тем перечислены ситуация на мировом рынке газа, «зелёные альтернативы» традиционному топливу, Северный морской путь и партнёрство в Евразии.

Как сообщалось в конце марта, представители из 69 стран, включая США, Великобританию, ФРГ и Китай, подтвердили участие в Петербургском международном экономическом форуме в 2022 году.

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