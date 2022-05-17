Медведев: Россия не допустит развязывания третьей мировой войны

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Россия не допустит начала третьей мировой войны, заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.
Медведев: Россия не допустит развязывания третьей мировой войны
  • РИА Новости

«Арсенал современных, надёжных, эффективных вооружений и сегодня охлаждает амбиции тех, кто своими и чужими руками готов развязать третью мировую. Мы такой ситуации не допустим», — написал он в своём Telegram-канале.

Медведев также отметил, что Россия вынуждена постоянно напоминать о способности дать немедленный и сверхмощный ответ в случае любой агрессии или нападения на её территорию.

Ранее американский президент Джо Байден подписал закон о поставках Украине оружия по ленд-лизу.

Документ отменяет определённые ограничения президентских полномочий по предоставлению военной помощи, если она предназначается для киевского режима.

Директор американской Национальной разведки Эврил Хэйнс заявила, что Соединённые Штаты не хотели бы довести дело до третьей мировой войны, поддерживая Украину, на территории которой Россия проводит операцию по защите Донбасса.

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