ЕГЭ в Татарстане будут сдавать 17 420 человек

Единый государственный экзамен в Татарстане будут сдавать 17 420 человек, из которых 16 163 — выпускники 2022 года.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональное Министерство образования и науки.

На русский язык заявлены 15 879 участников, на профильную математику — 8057, на базовую — 7744.

Число сдающих ЕГЭ по информатике и ИКТ выросло до 2814, по английскому языку — до 2152, по истории — до 1799. Обществознание будут сдавать 6204 выпускника.

Также стало известно, что в 2022 году последний звонок в Ижевске запланирован для 2959 выпускников, передаёт izh.kp.ru. Родители смогут попасть на линейки по предварительной записи.

«Мы провели большую работу по организации безопасности при проведении праздничных линеек. Поэтому просим родителей заранее записаться, чтобы присутствовать на последнем звонке ребенка. То же самое касается и последних звонков 9-х классов», — заявила Наталья Гвоздкова, начальник управления образования администрации Ижевска.

Ранее в Башкирии рассказали о подготовке к проведению ЕГЭ в 2022 году.