В Башкирии рассказали о подготовке к проведению ЕГЭ в 2022 году

Короткая ссылка
Заместитель председателя комиссии молодёжной палаты при Курултае Башкирии Гуллярия Ялчикаева рассказала о подготовке к проведению ЕГЭ в 2022 году.
В Башкирии рассказали о подготовке к проведению ЕГЭ в 2022 году
  • РИА Новости
  • © Евгений Одиноков

Об этом сообщает mkset.ru.

Изменения затронули формат заданий и время их выполнения. Ряд вопросов перенесли из первой части во вторую, где нужен более развёрнутый ответ.

«Некоторые задания второй части расширили. Теперь один вопрос может содержать множество подпунктов, на каждый из которых нужно дать грамотный ответ», — отметила Ялчикаева.

Также стало известно, что в Мурманской области около 10,5 тыс. выпускников девятых и 11-х классов будут сдавать госэкзамены в мае, заявил на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис. Об этом сообщает Nord-News.

«К сегодняшнему дню уже подготовлено 89 пунктов проведения экзаменов. Желаю всем выпускникам отличных результатов», — сказал Чибис.

К проведению ЕГЭ в регионе привлекли около 2 тыс. человек. Более 3 тыс. человек занимаются организацией и проведением экзамена в девятых классах.

Ранее сообщалось, что в последний звонок в Челябинске состоится 25 мая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить