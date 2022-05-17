В Башкирии рассказали о подготовке к проведению ЕГЭ в 2022 году

Заместитель председателя комиссии молодёжной палаты при Курултае Башкирии Гуллярия Ялчикаева рассказала о подготовке к проведению ЕГЭ в 2022 году.

Об этом сообщает mkset.ru.

Изменения затронули формат заданий и время их выполнения. Ряд вопросов перенесли из первой части во вторую, где нужен более развёрнутый ответ.

«Некоторые задания второй части расширили. Теперь один вопрос может содержать множество подпунктов, на каждый из которых нужно дать грамотный ответ», — отметила Ялчикаева.

Также стало известно, что в Мурманской области около 10,5 тыс. выпускников девятых и 11-х классов будут сдавать госэкзамены в мае, заявил на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис. Об этом сообщает Nord-News.

«К сегодняшнему дню уже подготовлено 89 пунктов проведения экзаменов. Желаю всем выпускникам отличных результатов», — сказал Чибис.

К проведению ЕГЭ в регионе привлекли около 2 тыс. человек. Более 3 тыс. человек занимаются организацией и проведением экзамена в девятых классах.

Ранее сообщалось, что в последний звонок в Челябинске состоится 25 мая.